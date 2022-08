Migranti, Salvini punge Meloni: «Non servono blocchi, bastano i miei decreti sicurezza». La leader FdI: nessun derby con Matteo

«Non è un derby a distanza, ci siamo detti qualche giorno fa con Matteo che bisogna incrociare le agende. Abbiamo tutti 20 giorni per fare venti regioni, quindi è normale che si possano sovrapporre le date. Penso che ci vedremo con Matteo più tardi, abbiamo in programma di riuscire a prendere un caffè insieme per fare il punto anche su questo. Succede, è normale. Capita di andare in una regione e trovare Matteo, in un'altra Renzi, stiamo tutti facendo lo stesso lavoro è normale che ci si incroci». Lo ha detto Giorgia Meloni a Messina parlando della presenza in contemporanea del leader della Lega nella Città dello Stretto.

Meloni: «Blocco navale non è atto di guerra»

«Quello che si dice sul blocco navale come atto di guerra è una fake news». Lo ha detto Giorgia Meloni, a Messina, parlando del tema dell'immigrazione. «Io penso - ha aggiunto - che la cosa più seria che si possa fare è una missione europea per bloccare le partenze, in collaborazione con le autorità libiche. L'Europa, per esempio, ha trattato con la Turchia sulla rotta dei migranti che arrivavano da Est per fermarla. E non si è capito perché l'Italia sia stata abbandonata sulla rotta Mediterranea. Probabilmente andando in Europa a chiedere una missione per stabilire in Africa chi ha diritto allo status di rifugiato e distribuire solo i rifugiati potrebbe essere prese più seriamente in considerazione della pretesa del governo italiano di fare entrare nel Paese migliaia di irregolari, che le altre nazioni non fanno entrare, e poi chiedere agli altri di prenderseli».

Salvini: «Bastano i decreti sicurezza»

Per il problema degli sbarchi «non occorrono i blocchi, basta semplicemente riattivare i decreti sicurezza». Così Matteo Salvini, parlando in piazza a Messina, sul tema dei migranti.