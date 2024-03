Ucraina, Meloni parla alla Camera. C'è anche Salvini (che le siede accanto e poi lascia l'aula). E qualcuno grida: «Bacio, bacio»

Ieri in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha ribadito l'appoggio a Kiev bocciando però l'ipotesi di un intervento diretto in Ucraina.Oggi la premier sarà alla Camera. Mattarella chiede di fermare i «venti di guerra» ai confini Ue. Dopo le proteste degli agricoltori, l'Ue reintroduce da giugno alcuni dazi sulle importazioni dall'Ucraina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA