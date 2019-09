Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte e non riesce a smettere

Giorgia Meloni ride di Giuseppe Conte. A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia parla del premier, commentando il fatto che Conte alla festa del Pd ha confidato di essere sempre stato di sinistra: «Da noi (ad Atreju, ndr) ha detto che col Pd non ha mai avuto a che fare».

Poi la Meloni scoppia in una risata. «Conte è un trasformista, lui è cintura nera. Uno che fa lunedì il governo con Salvini e martedì con la Boldrini. Quello che francamente considero fastidioso della sua figura è che fino a quando non andava a genio ai poteri forti era un burattino. Appena si è consegnato a certi poteri e certi interessi è diventato uno statista, ce lo vogliono vendere come uno statista», conclude Meloni.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Quando non piaceva ai poteri forti era considerato un burattino, oggi lo reputano uno statista perché convive con quei poteri. <br>Ecco a voi Giuseppe Conte: cintura nera di trasformismo. <a href="https://t.co/3ieufMyh0t">pic.twitter.com/3ieufMyh0t</a></p>— Giorgia Meloni 🇮🇹 Ù† (@GiorgiaMeloni) <a href="https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1177631714698567680?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



