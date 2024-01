Giorgia Meloni incontra Viktor Orbán. In tarda serata il premier ungherese è arrivato all'hotel Amigo di Bruxelles per un faccia a faccia con la premier che è durato circa un'ora. Sul tavolo il caso di Ilaria Salis, la trentanovenne italiana detenuta a Budapest, e la trattativa per sbloccare i fondi all'Ucraina durante il Consiglio europeo di domani.

