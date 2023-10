Meloni: «C'è il rischio di emulazione delle atrocità compiute da Hamas»

«Deve far rifletere sui fatti di questi giorni che qualcuno possa emulare tale terrore. Lo ha detto la premer Giorgia Meloni a Maputo spiegando di essere stata «estremamente colpita dal fatto che i miliziani di Hamas volessero riprenere scene così atroci».

«C'è un lavoro che stiamo facendo per evitare che il conflitto possa avere un'escalation che sfugga al controllo». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in Mozambico, rispondendo a una domanda sulla situazione in Israele. «Stiamo lavorando con tutti gli attori della Regione, ho sentito diversi capi di Stato e di governo. Stiamo cercando di scambiare informazioni e mantenere contatti a 360 gradi per evitare un'escalation che possa portare a un conflitto regionale e molto più esteso. È una fase molto delicata. Oggi il ministro degli Esteri Tajani è in Israele e sarà anche in Giordania. È una fase in cui sia a livello di alleati, sia a livello degli attori che possono essere coinvolti nella Regione, bisogna mantenere le interlocuzioni al più alto livello possibile»

Nel corso della sua visita in Mozambico la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta vistando il cacciatorpediniere Durand de la Penne della Marina militare italiana, al porto di Maputo, impegnato nell'operazione Ue Atalanta.

«L’obiettivo della visita e rafforzare un partenariato molto forte che abbiamo con il Mozambico, un’antica amicizia che risale a prima della Guerra di indipendenza e che oggi ha numerosi elementi strategici in comune. Sicuramente il tema energetico, materia fondamentale che puo legare ancora di piu il destino di Europa e Africa e, quindi, il destino di due nazioni pioniere in Europa e in Africa, come Italia e Mozambico». Lo dice la premier, Giorgia Meloni, a margine dell’incontro con il presidente del Mozambico a Maputo. «Ma poi sviluppare un partenariato che consenta al continente africano di poter valorizzare di piu le tante risorse di cui dispongono - aggiunge -: dalla terra alle materie prime, quindi l’agricoltura, il turismo e la capacita di processare le materie prime».