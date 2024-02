Meloni, manichino bruciato a Roma durante corteo. Mattarella: «Solidarietà. Intollerabile serie di manifestazioni di violenza»​

Un manichino raffigurante il presidente del consiglio Giorgia Meloni è stato bruciato al Tufello, quartiere a Roma Nord. «Si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate o vilipese, più volte della stessa presidente del Consiglio, alla quale va espressa piena solidarietà». Lo ha affermato il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale un gruppo di studenti e rispondendo alle loro domande.

Roma, omicidio Valerio Verbano: il corteo per ricordare il ragazzo ucciso il 22 febbraio del 1980 nella sua abitazione al Tufello

Le parole di Mattarella

«Il confronto politico, la contrapposizione delle idee e delle proposte, la competizione, anche elettorale, ne risultano mortificate e distorte.

La solidarietà di Schlein

«Questa violenza politica va condannata e non è accettabile. Gli avversari si battono con le idee e le proposte in una sana dialettica democratica. Ha ragione il Presidente Mattarella nel dire che gli atti di violenza e aggressività verbale o fisica non devono trovare alcuno spazio in democrazia perché travolgono la dignità della politica e ne rappresentano la negazione.» Così la segretaria Schlein intercettata dall'Ansa sul manichino con le sembianze di Giorgia Meloni bruciato ieri in una manifestazione a Roma.