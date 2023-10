Meloni frena sui magistrati: «Migranti, nessuno scontro ma basta morti in mare. La Sanità è una priorità»

«Il governo mette in discussione l'indipendenza dei magistrati». Nonostante Giorgia Meloni assicuri che «non c'è nessuno scontro con la magistratura», il clima sulla giustizia non accenna a placarsi, con le toghe che lanciano una pesante accusa all'esecutivo. Motivo, le esternazioni sul caso della giudice di Catania Iolanda Apostolico che non ha convalidato il trattenimento di tre migranti nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo e che per questo è finita nella bufera. Provvedimento che il governo si appresta probabilmente a impugnare: per il ministro della Giustizia Carlo Nordio ci sono infatti «fondate ragioni» per fare ricorso in Cassazione, di intesa con il Viminale.

Lo scontro

Non fa sconti all'esecutivo l'Associazione nazionale magistrati. Le dichiarazioni di «esponenti del governo e della maggioranza parlamentare esprimono una preoccupante visione delle prerogative di verifica di legalità esclusivamente attribuite alla magistratura e ne minano l'indipendenza e l'autonomia», attacca la giunta del sindacato delle toghe. E in un documento di sostegno alla collega di Catania richiama i principi «basilari in ogni democrazia liberale», a partire dal controllo giurisdizionale sui provvedimenti che limitano la libertà personale che costituisce «patrimonio irrinunciabile di uno Stato di diritto».

L'accusa che muove l'Anm è sostanzialmente la stessa contenuta nella richiesta di apertura di una pratica a tutela di Apostolico formalizzata al Comitato di presidenza del Csm da 13 consiglieri.

Un'iniziativa che spacca i togati, visto che a sottoscriverla sono gli eletti di Area, Unicost e gli "indipendenti" Roberto Fontana e Andrea Mirenda ma non i 7 consiglieri di Magistratura Indipendente, il gruppo dei "conservatori". Proprio per ottenere la loro adesione dal testo è stato tolto il riferimento diretto a Meloni. Ma si parla di «dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza parlamentare e dell'esecutivo che, per modi e contenuti, si traducono in autentici attacchi all'autonomia della magistratura» e in «una grave delegittimazione professionale» della giudice che ha scritto la contestata ordinanza. E se il messaggio non fosse ancora chiaro i firmatari scrivono: «L'accusa ai magistrati di essere nemici della sicurezza della Nazione, un ostacolo alla difesa dell'ordine pubblico e di scagliarsi contro i provvedimenti di un Governo democraticamente eletto pone in discussione la funzione stessa della giurisdizione in uno Stato di diritto».

La spaccatura

A far discutere ora al Csm è la spaccatura. «Non abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere la richiesta perchè a prescindere dal merito noi al Consiglio non facciamo politica», spiega in prima battuta la consigliera del Csm Bernardette Nicotra, di Magistratura Indipendente. Poi è una nota del gruppo a chiarire che la scelta è stata fatta per «non alimentare ulteriormente la dannosa contrapposizione tra istituzioni democratiche in atto, fermo restando il doveroso rispetto delle decisioni giurisdizionali e l'auspicio che la legittima critica degli stessi abbia a oggetto il loro contenuto». Chi si è confrontato con i consiglieri di Mi, parla di una decisione travagliata e che non sarebbe stata condivisa da tutti i componenti del gruppo. È forse anche per questo che il consigliere Fontana, tra i promotori dell'iniziativa a sostegno di Apostolico, spera in un ripensamento, quando la Prima Commissione del Csm dovrà pronunciarsi sull'apertura della pratica, per la quale occorrono 4 voti su 6: «l'obiettivo auspicabile è che sulla mozione finale ci sia la più ampia condivisione, e dunque su quel testo si riconosca l'ampia maggioranza dei consiglieri del Csm, a partire dai togati». La posta in gioco è alta: «i provvedimenti dei magistrati sono criticabili. Però non è ammissibile che con riferimento al contenuto di un provvedimento si possa qualificare un magistrato come nemico della sicurezza nazionale o del governo. È una china pericolosissima», avverte il consigliere.