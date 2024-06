Venerdì 14 Giugno 2024, 00:25 - Ultimo aggiornamento: 10:46

SAVELLETRI (BRINDISI) «Ansia di prestazione? Macché. Sta andando tutto bene, sia dal punto di vista dell’accoglienza che da quello della concretezza». Ecco Meloni, nel suo tailleur pantaloni rosa leggero e non invadente e non invasivo, perché guai a turbare con tinte forti (il rosso dello smalto delle unghie della premier è l’unico tocco più colorato) l’armonia del paesaggio pugliese e la pax, non proprio totale ma la politica è bella perché varia, tra i leader che la premier italiana ha geo-accolto a Borgo Egnazia. E l’esordio da padrona di casa è riuscito.

I leader del G7 arrivano a bordo di auto vintage sul prato di Borgo Egnazia

Cordiale e divertita Giorgia - «Ragazzi questo è il selfie, ma non posso mica taggarvi a tutti quanti», ha detto ai cameraman con cui s’è fatta la foto nell’attesa giocosa per venti minuti di Biden sulla piazzetta lussuosamente medievale e poi a Joe: «Non si fanno attendere così le signore» - mentre riceve uno dopo l’altro i colleghi sotto un ulivo millenario, o pseudo-millenario, e questo albero dialogante «ci sprona e ci protegge». Incombe la guerra, si parla essenzialmente di guerra, eppure: qui, l’oasi di pace del summit, anche il tavolo delle trattative è di legno d’ulivo, viene vissuta dai protagonisti, e la super protagonista è Meloni, con una leggerezza glam che non nasconde superficialità ma odora d’impegno, senza drammatizzare, per risolvere i problemi e l’atmosfera del luogo - «Un bagno in piscina? Mi piacerebbe. A Londra fa ancora freddo», confessa il premier britannico Sunak - può aiutare. Perfino i paracadutisti della Folgore che atterrano sul golf club San Domenico qui accanto e invece di evocare guerra vengono visti come la pace che arriva dal cielo, nella speranza che arrivi davvero tra Ucraina e Medio Oriente.

E comunque, riceve tutti e sorride a tutti la padrona di casa e qualcuno di loro le chiede: «Davvero su questa piazzetta venerdì sera canta Bocelli?». E lei: «Sì, perché?». Perché la voglia di sprofondare nella nostra cultura, in ciò che noi siamo e che rappresentiamo, è per tutti i leader la spinta ad esserci e a voler fare di tutto perché la civiltà, e questa lo è al massimo grado, vinca su ogni tipo di nemico globale. «Godetevi l’ospitalità italiana», ha detto infatti Meloni a Biden e agli altri. Mentre firmano sull’album delle presenze e qualcuno di loro scrive questo pensiero: «Il mondo va dove è giusto che vada». Il senso di responsabilità, ecco: questo si respira, e la padrona di casa fa respirare, nella giornata inaugurale del vertice che non vuole essere né drammatico né evasivo, o retorico (del tipo: i migliori siamo noi, e fidatevi), e sembra consapevole della fase complicatissima che attraversa l’Occidente e il resto del mondo. Nel quale il compito della buona politica, parola di Giorgia, è la condivisione degli orizzonti: «Questo siamo noi. Un G7 che non è una fortezza chiusa che deve difendersi da qualcuno, ma un luogo aperto al dialogo con ogni Paese e con ogni cultura».

Ha fatto impressione a tutti il feeling tra Giorgia e Rishi, cioè tra Meloni e Sunak. E volte le immagini valgono più di cento parole. La premier italiana e il collega britannico, quando lui arriva nella piazzetta e sotto l’ulivo, scherzano e motteggiano davanti al mondo. Lei fa le sue facce e le sue risate di quando sta con qualcuno di cui si fida, un po’ si abbracciano e un po’ giocano di occhiate e di smorfie, e del resto sono amici da tanto tempo e a dividerli, adesso, è soltanto il diverso stato di salute politica: Giorgia ha appena vinto le elezioni, Sunak sta per perderle nel voto del 4 luglio in Inghilterra. Ed è l’ultima volta molto probabilmente che i due si vedono visto che lui - secondo i sondaggi - tra meno di un mese non sarà più premier inglese. Anche per questo, per un fatto di affettuoso commiato, che Giorgia e Rishi sembrano particolarmente uniti, e insomma perché è l’ultima volta di lui?

MALEDETTO CERIMONIALE

La contro-immagine del feeling tra loro due è la freddezza plateale tra Meloni e Macron. Un saluto formale, al limite del gelo. C’entra la forzatura francese sull’aborto, stoppata da Giorgia anche per non irritare il Papa in arrivo qui al G7, ma c’entra soprattutto una difficoltà di rapporto tra lei e Emmanuel che dura da sempre. Maledetto cerimoniale. Perché secondo le regole del protocollo internazionale Meloni, Macron e Biden devono stare sempre vicini. Con il presidente americano, Giorgia conversa sottovoce anche nel tavolo di lavoro. Con Macron, che siede alla sua destra e che è alla destra di Giorgia anche nella photo opportunity con tutti i leader, la premier non comunica mai. E sono pure andati a cena insieme, con tutti gli altri, al castello svevo di Brindisi ma niente: la cordialità di Giorgia, che è caratteriale ma in questa occasione anche politicissima perché «noi non dobbiamo limitarci a dare l’impressione di essere uniti, dobbiamo esserlo per davvero» (ha detto a uno dei presenti) sembra frenata rispetto a Macron.

E che contrasto: il gelo con il francese e l’intesa con Sunak. Alla cena al castello svevo, Giorgia che abbraccia tutti non lo fa con Macron. E il baciamano di lui a lei, condito da sorrisi tirati, non è lieve perché così è più elegante, è quasi impalpabile perché i due (su aborto, rivalità riguardante la strategia europea sull’Ucraina e tanto altro e oggi il bilaterale si annuncia molto teso e gli sherpa francesi: «Serve un barile di camomilla, per tutti e due») non si trovano proprio. E chissà se Meloni starà pensando: meglio, anzi peggio, Vincenzo De Luca o Macron? Meglio Zelensky, e lui in tuta verde militare e lei nel suo rosa pastello, sotto abbracciati sotto l’ulivo, vogliono essere l’icona dell’Europa oggi: resistenza contro gli invasori e volontà, pastello, di ricostruire un’Europa come luogo di pace e perfino di - Schelin può esserne contenta - di armocromia.

Prima della cerimonia delle bandiere, sul prato del golf club, il solito Sunak mostra sul telefonino a Giorgia le foto di quando giocava a baseball e lei si compiace come se lui fosse un campione. Poi il premier britannico le dice: «Spero che stasera alla cena al castello arrivi anche tu con il paracadute». No, ci arriva in elicottero. Ma se fosse stato un van e non una 500 vintage, Giorgia per andare a Brindisi avrebbe caricato sulla sua macchinetta scappottata, esibita al mattino come simbolo dell’Italia creativa, tutti gli amici del fan club G7. Magari meno uno.