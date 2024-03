Riecco la coppia Meloni-Letta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno per un giorno - ma i due si sono ripromessi di rivedersi presto - si forma di nuovo quella che fu una coppia fissa della politica italiana. Una coppia mostra, destra-sinistra, di quasi amici: lei è Giorgia Meloni e lui è Enrico Letta. Non si vedevano da tanto tempo, e ieri l’ex premier e ex segretario del Pd è andato a Palazzo Chigi a trovare l’attuale capo del governo. «Ciao, Giorgia», «Ciao, Enrico, ti trovo benissimo tutto riposato». In realtà durante questa legislatura cominciata dopo il voto del settembre 2022 - quando Meloni leader della destra sconfisse Letta leader della sinistra, ma il tutto si svolse all’insegna del fai play e non della mostrificazione tra nemici perché nemici non sono stati mai - Meloni e Letta di sono incrociati varie volte alla Camera ma sempre di sfuggita. Ora invece un vero colloquio ma non tra carissimi avversari bensì di tipo istituzionale. Meloni ha ricevuto Letta in qualità di presidente del Jacques Delors Institute, un incarico che lui ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea per redigere un rapporto di alto livello sul futuro del Mercato unico. Il testo sarà presentato il 17 aprile in occasione del Consiglio europeo informale di Bruxelles.Ma al di là della forma c’è la conferma, visto il clima di reciproco ascolto e di affetto che tutti hanno potuto notare, che la coppia di sfidanti delle scorse elezioni si stimano e si riconoscono ancora come due protagonisti della vita politica che non intendono la politica come muro bensì come ponte. Chissà se Letta, ma conoscendolo viene da rispondere di no, senta un po’ di gelosia perché Meloni ha sostituto il rapporto di reciproco riconoscimento che univa loro due con la relazione politica che, ognuno nella propria collocazione, ora la leder di FdI intrattiene con Elly Schlein. E comunque: l’incontro dei quasi amici rientra nell’ambito del giro delle 27 capitali europee compiuto da Letta nella fase di preparazione del Rapporto. Tra gli aspetti principali della posizione italiana è emersa l’importanza di sostenere la competitività dell’industria europea, di eliminare il divario in termini di crescita e innovazione tra l’Europa e i suoi principali concorrenti, di assicurare l’autonomia strategica in settori chiave, quali la difesa e l’industria tecnologica. Meloni si è trovata d’accordo su tutto con Letta. Ed è una buona notizia, anche se ormai ci siamo abituati, che le vecchie posizioni di Giorgia rispetto alla Ue si siano molto modificate e finiscano più o meno con coincidere con quelle di Letta. Si sono sprecati i sorrisi, e insieme i punti di convergenza sui contenuti tra i due. L’Italia ritiene necessario - ha detto l’ospite alla padrona di casa a Palazzo Chigi - alleggerire il peso burocratico sulle imprese attraverso una semplificazione delle regole, e occorre rivedere le priorità in materia di transizione verde con attenzione alla competitività dell’industria e all’occupazione e rilanciare la politica di coesione sulla base di meccanismi nuovi e più efficienti. Meloni ha molto insistito sul tema dell’Intelligenza artificiale che «rappresenta una sfida che l’Italia come Presidenza del G7 intende cogliere per promuovere un approccio di IA incentrato sull’uomo», così ha detto Giorgia a Enrico. E chi era lì e ha rivisto la coppia in scena non ha potuto che ricordare tutti i loro trascorsi da avversari-sodali. I quali, quando battibeccavano, venivano paragonati ai titolari di Casa Vianello, lei Sandra e lui Raimondo.I nemiciamici, li chiamavano. Presentavano i libri insieme. Si confrontavano in decine di dibattiti senza mai litigare veramente. Scatenavano, per quella loro sintonia tra diversi che mirava ad essere esclusiva, le gelosie degli altri leader che si sentivano tagliati fuori. E loro due giocavano al gatto e al topo che si rincorrono, s’inseguono, si criticano aspramente ma civilmente, entrambi perseguendo lo stesso fine: capitalizzare il proprio consenso per guadagnare le leadership del proprio elettorato. In campagna elettorale, ma anche prima, puntavano sullo scontro tra di loro per eclissare gli altri partecipanti alle elezioni. Meloni stringeva la coalizione attorno a sé nell’ottica di puntare ad essere il primo partito, mentre Letta faceva campagna sull’elettorato del terzo polo e 5 stelle per recuperare un po’ di consenso nei confronti di Fratelli d’Italia.Proprio Meloni aveva detto: «Siamo i Sandra e Raimondo della politica italiana». E sempre lei, quando i suoi alleati iniziavano a schiumare rabbia per quest’asse inedito, aveva mandato a dire che «il curioso modello della politica italiana, per cui si deve passare dalla criminalizzazione all’inciucio, non lo condivido». «Ho il problema di non essere troppo in sintonia con Giorgia Meloni perché qui è partito un film, che è interessante ma non corrisponde a verità. O sbaglio?», aveva chiesto con un sorriso Letta a Meloni durante il dibattito ad Atreju, consentendo a entrambi di respingere le voci malevole che già evocavano la fantomatica versione rossonera delle larghe intese. Nel caso poi che dovessero litigare e attaccarsi in pubblico, seguivano le scuse dell’uno all’altra o viceversa e tornava la pace. Una volta, alla presentazione de libro di Fabrizio Roncone a Villa Borghese, dalla platea paeti un grido: «Bacio, bacio...». Giorgia e Enrico non si baciarono quella volta, ma un bacio di saluto se lo sono scambiati ieri alla fine dell’incontro: e «rivediamoci presto» è stata la reciproca promessa.