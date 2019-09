Meloni: «La Lega lunedì insieme a noi in piazza? Credo di sì»

Lega e Fratelli d'Italia di nuovo fianco a fianco? Giorgia Meloni se lo augura. Intervenuta a Sky Tg24, la leader di FdI ha dichiarato: «La Lega scenderà con noi in piazza lunedì? Presumo di sì, che alla fine parteciperà anche la Lega, lo auspico. Non avrebbe senso diversamente. Per primi abbiamo lanciato una mobilitazione di piazza, lunedì in piazza Montecitorio, senza bandiere di partito, solo con bandiere tricolori».



«Quello che è accaduto è possibile sul piano costituzionale, ma penso che sul piano democratico sia una anomalia, che sia vergognoso. Penso fosse più ragionevole dare agli italiani la possibilità di scegliere»ha proseguito la leader di FdI.

Il governo è nato per arginare Salvini - ha spiegato - e questo significa che c'è la consapevolezza che col voto gli italiani sceglierebbero determinate politiche e il palazzo decide di asserragliarsi per impedirlo».

Poco prima la Meloni si era scagliata contro il Pd con un tweet polemico: «A volte ritornano! I cittadini li hanno cacciati dalla porta con le elezioni, il M5S li fa rientrare dalla finestra con l'inciucio. Il 9 settembre tutti in piazza Montecitorio per mostrare il nostro dissenso verso il governo degli inciuci e delle poltrone!».



Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA