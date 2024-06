Meloni, l'ultimo post (dal fruttivendolo) prima del silenzio elettorale: ecco le ciliegie di Giorgia

Come per le ultime elezioni politiche del 2022 (quando ammiccò tenendo tra le mani un paio di meloni) anche questa volta la leader di Fdi ha diffuso un messaggio elettorale a poche ore dall'apertura delle urne per le Europee 2024. Con un video (reel) postato su Instagram pubblicato poco prima della mezzanotte (quindi tecnicamente il 7 giugno) la premier Giorgia Meloni ha strizzato l'occhio alla telecamera del telefono e quindi agli elettori generando polemiche sul silenzio elettorale (anche se tecnicamente il video è datata 7 giugno).

Meloni mangia le ciliegie su Instagram e strizza l'occhio: «Non dire niente che siamo in campagna elettorale»

Il siparietto la vede scambiarsi delle battute con un fruttivendolo a cui ammonisce: "Daniè sta zitto, non dire niente che siamo in campagna elettorale". Poi si vede Meloni che mangia delle ciliegie disposte su un banco vicino a dei meloni.

La premier dice: “Buonissime, che varietà è?”. Il fruttivendolo volta un cartellino sul quale è scritto: “Varietà Giorgia”. Così la presidente del consiglio si gira a favore di camera e fa l'occhiolino.