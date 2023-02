Lunedì 20 Febbraio 2023, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 18:31

Oggi Varsavia, domani Kiev. Entra nel vivo il viaggio in Ucraina del premier Giorgia Meloni. Il capo del governo è arrivato oggi nella capitale Polacca, dove ha incontrato il primo ministro di Varsavia Mateusz Morawiecki (tra gli alleati più vicini alla leader di FdI nel gruppo dei Conservatori europei), per poi vedere il presidente Andrzej Duda. Martedì, invece, Meloni sarà a Kiev.

E potrebbe avere un breve faccia a faccia con il presidente americano Joe Biden, arrivato oggi a sorpresa nella capitale ucraina. Almeno è a questo che lavora la diplomazia di Roma, in contatto con quella di Washington.

Meloni a Varsavia nella sede del governo con Morawiecki: «Con Polonia stessa idea su Europa. Kiev conti su di noi»

Meloni e l'incontro con Biden

L'incontro col numero uno della Casa Bianca, secondo quanto trapela, è tutt'altro che scontato. Perché incastrare le due agende non è semplice: Meloni domani sarà a Kiev per vedere Zelensky, Biden (la cui agenda non è chiara) potrebbe rientrare a Varsavia, dove alloggia.

Il viaggio

Tornando al viaggio del premier italiano, si tratta in sostanza di un modo per ribadire al presidente ucraino Zelensky la linea già tracciata dall'esecutivo, ossia quella della piena adesione dell'Italia alle decisioni dei partner occidentali e dell'Alleanza atlantica per quanto riguarda il conflitto. Un messaggio che il premier intende ribadire di persona al leader ucraino, soprattutto dopo la polemica scoppiata in seguito alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi di domenica scorsa. Uscendo dal seggio per le regionali lombarde, il leader forzista aveva tuonato contro Zelensky, affermando che se fosse stato lui a Palazzo Chigi, non avrebbe mai incontrato il presidente ucraino: «Lo giudico molto, molto, molto negativamente», la linea del Cavaliere.