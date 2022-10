Meloni, nominati viceministri e sottosegretari: ecco la lista. Sgarbi alla Cultura, Rauti alla Difesa. Non c'è Mangiavalori

Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Nella lista dei sottosegretari diffusa in queste ore ci sono Vittorio Sgarbi alla Cultura e Isabella Rauti alla Difesa. Non c'è invece Giuseppe Mangiavalori: al suo posto, sempre in quota Forza Italia, c'è Maria Tripodi agli Esteri.

La lista dei sottosegretari:



ESTERI

Giorgio Silli

Maria Tripodi

INTERNI

Emanuele Prisco

Wanda Ferro

Nicola Molteni

GIUSTIZIA

Andrea Delmastro Delle Vedove

Andrea Ostellari

DIFESA

Isabella Rauti

Matteo Perego

ECONOMIA

Lucia Albano

Federico Freni

Sandra Savino

MISE

Fausta Bergamotto

Massimo Bitonci

AMBIENTE

Claudio Barbaro

AGRICOLTURA

Patrizio La Pietra

Luigi D'Eramo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Tullio Ferrante

LAVORO

Claudio Durigon

ISTRUZIONE

Paola Frassinetti

UNIVERSITÀ E RICERCA

Augusta Montaruli

CULTURA

Gianmarco Mazzi

Lucia Borgonzoni

Vittorio Sgarbi

SALUTE

Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Giuseppina Castiello

Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Alessio Butti (Innovazione)

Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma)

Alberto Barachini (Editoria)

Alessandro Morelli (Cipe)