Meloni ascoltata un'ora dal Giurì d'onore sul caso Mes, la commissione chiesta da Conte

La premier Giorgia Meloni è stata audita dal Giurì d'onore per poco più di un'ora, un'ora e cinque minuti per l'esattezza. La commissione d'indagine speciale è stata chiesta dal leader del M5S Giuseppe Conte - sentito ieri dall'organismo parlamentare guidato da Giorgio Mulé - dopo le dichiarazioni della premier sul Mes lo scorso 13 dicembre in Parlamento.

Giurì d'onore Meloni-Conte, cos'è e perché è stato convocato, i precedenti

Sul tavolo della Commissione speciale la polemica innescata dalle parole della Premier nell'Aula di Montecitorio sulla regolarità dell'operato del Governo Conte (in particolare lo ha accusato, tra l'altro, di aver agito «con il favore delle tenebre»).