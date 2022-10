Meloni ha giurato, von der Leyen: «Lieta di lavorare con lei»

È il giorno del giuramento del nuovo governo di Giorgia Meloni. E dal resto del mondo arrivano le reazioni di leader dei Paesi e dell'Ue. «Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo - ha scritto in un tweet in italiano Ursula von der Leyen -. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono».

Congratulazioni a @GiorgiaMeloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo.



Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022

Da Bruxelles è arrivato anche il commento del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: «Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l'incarico di prima premier donna dell'Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell'Italia e dell'Ue. La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell'Unione europea». «Congratulazioni a Giorgia Melon, la prima donna premier in Italia. L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e determinati. L'Europa ha bisogno dell'Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!», ha scritto in un tweet in italiano la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Orban: un grande giorno per la destra europea

«Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! È un grande giorno per la

destra europea!». Lo scrive in un tweet il premier ungherese Viktor Orban. «Rivolgo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano, e a Matteo Salvini, vice premier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa della nazioni che stiamo auspicando». Lo ha scritto in un tweet la leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen.