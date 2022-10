Governo Meloni, è in carica: i ministri hanno giurato. Giorgia commossa, compagno e figlia in prima fila

Ieri è nato il governo Meloni, prima donna premier della storia del nostro Paese. Oggi il giuramento in Quirinale alle 10 della squadra di 24 ministri, di cui sei sono donne. «Questa volta il tempo è stato breve grazie alla chiarezza dell'esito elettorale», ha commentato Mattarella. Tra gli altri, Giorgetti al Mef, Salvini alle Infrastrutture, Nordio alla Giustizia. Cambia qualche nome: lo Sviluppo economico diventa Imprese e Made in Italy, le Politiche agricole cambiano in Agricoltura e Sovranità alimentare.