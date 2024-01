G7, Giorgia Meloni: «Ribadiremo il sostegno a Kiev per una pace giusta»

Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:58

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2024 "L'Italia ha assunto questa responsabilità storica in un tempo particolarmente complesso. Il sistema internazionale basato sulla forza del diritto è stato messo in discussione dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina e la violazione dei principi che tengono unita la comunità internazionale sta scatenando focolai di conflitto in diverse aree del mondo. Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina e continueremo a lavorare per la fine della guerra fino ad arrivare ad una pace giusta e duratura". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video messaggio in cui presenta la presidenza italiana del G7. "Ci occuperemo anche del conflitto in Medio Oriente e delle altre crisi all'ordine del giorno", aggiunge. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev