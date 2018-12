Fratelli d'Italia in piazza, Meloni: fattura elettronica solo per importi superiori a 10.000 euro

«Il 12 dicembre alle ore 11 scendiamo in piazza Montecitorio insieme ad artigiani, professionisti, imprenditori e commercianti per chiedere al governo che la fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per le prestazioni di importo superiore a 10.000 euro e che sia posticipata per le piccole imprese al 2022. Fratelli d'Italia dalla parte di chi produce lavoro. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni invitando tutti a sottoscrivere la petizione avviata da FdI sulla fatturazione elettronica». © RIPRODUZIONE RISERVATA