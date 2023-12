Meloni, Elon Musk conferma la sua presenza ad Atreju: è lui il «mister X» della festa di Fdi

Elon Musk conferma su X che sarà questo weekend ad Atreju alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Musk non lo fa direttamente con un tweet ma conferma la sua presenza rispondendo «yes» ad un utente che riportava la notizia che questo fine settimana sarebbe stato in Italia ad un evento con la premier Giorgia Meloni. Immediatamente FdI ha confermato la notizia sul profilo di Atreju con una citazione in latino: «Sic itur ad astra», cioè «così si sale alle stelle»

