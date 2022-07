Meloni: «Draghi? Legislatura conclusa, si può votare tra due mesi. Fdi è pronta»

Giorgia Meloni è intervenuta alla manifestazione di Fratelli d'Italia a Piazza Vittorio a Roma e ha commentato l'esito della giornata di oggi al Senato che, di fatto, ha messo la parola fine all'esecutivo guidato da Mario Draghi. Una giornata che la leader di Fdi ha definito, in apertura del suo discorso, «complessa». Poi i toni, inevitabilmente, si alzano: «Enrico Letta aveva detto che gli italiani sono migliori di questo Parlamento. Vi do una notizia, dopo quello che é successo oggi sono d'accordo con Letta: gli italiani sono migliori di questo Parlamento», ha chiosato Meloni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Gelmini lascia Forza Italia IL COMMENTO Di Maio: ​«Una pagina nera» IL TEMA Elezioni a ottobre 2022? ITALIA Draghi in Senato

Elezioni a ottobre 2022? Ecco cosa accade adesso dopo la mancata fiducia a Draghi

L'intervento

«Dopo un anno si è visto chi capisce le dinamiche della nostra democrazia. Questo Parlamento, a guida Cinque stelle, finchè non lo cambi non risolve i problemi. Ci sono stati tre governi, tre maggioranze diverse: ce n'è uno che ha funzionato? No. La storia ci ha dato ragione», ha detto il presidente di Fratelli d'Italia. «I risultati di questo governo e di questa legislatura - ha continuato - sono stati pessimi: abbiamo accumulato debiti per i nostri figli, l'Italia è fanalino di crescita in Europa. Tutto questo è stato fallimentare. Vediamo cosa accade in queste ore, ma non dovete avere paura di essere liberi, di scegliere, di fare quello che vi dice la vostra coscienza: votate e scegliete, la nazione ha disperato bisogno di recuperare orgoglio e libertà», incalza Meloni. «Crediamo che la legislatura debba dichiararsi conclusa, se tutto va bene si potrebbe votare tra due mesi. Noi siamo pronti, il centrodestra abbastanza pronto».

«Mi ha stupito Mario Draghi, che viene in Aula e dice: 'io mi volevo dimettere, poi la gente mi ha chiesto di restare e allora io decido di restare perché me lo hanno chiesto gli italianì . Quando nacque il Conte II noi mettemmo in piazza 20 000 persone e fummo chiamati sovversivi. Loro hanno messo in piazza 100 persone a Torino e c'é stata una mobilitazione popolare. Nelle democrazie occidentali la volontà dei cittadini si manifesta con un voto libero e segreto, le parate le fanno nei regimi», ha detto poi Meloni.