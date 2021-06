Incontro Meloni-Draghi a Palazzo Chigi: «Comunali, sui candidati a Roma e Milano ci siamo»

«Ci sono misure irragionevoli come il coprifuoco, limiti alle persone a tavola, settore wedding in ginocchio, che vanno fermate». Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. Un lungo colloquio con il premier definito «franco».

«Abbiamo chiesto a premier di non fare l'errore di Conte di non prepararsi per la ripresa: penso al potenziamento dei mezzi pubblici e alla scuola. No a un altro anno di dad». «Il presidente è stato molto interessato e cordiale, spero in appuntamenti cadenzati», ha detto Giorgia Meloni. «Draghi mi è sembrato attento e disponibile sul tema delle limitazioni della libertà» legate alle misure anti-Covid, ha aggiunto.

Meloni: «Il vero tema è la chiusura delle aziende»

«Le risorse vanno messe sulla continuità delle imprese. Poi serve tutela per i non garantiti, quelli atipici, autonomi, senza tutele dallo Stato. Serve Cig e Naspi per autonomi» ha poi aggiungo la Meloni. «Ho chiesto a Draghi che come ex Bce possa esaminare il nuovo regolamento bancario che prevede l'iscrizione di milioni di italiani nella lista nera di chi non ha accesso al credito solo per avere scoperti minimi. Questo regolamento va sospeso».

«Sulle comunali, su Roma ma anche su Milano e le altre città siamo in dirittura d'arrivo. Ho parlato con gli alleati e confido si decida la prossima settimana perché non possiamo perdere altro tempo». Così Giorgia Meloni risponde ai cronisti lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.