Meloni: «Mi fido dei miei alleati. Covid sotto controllo, ma serve coordinamento Ue. Efficaci i controlli, non la privazione della libertà»

La prima conferenza stampa di fine anno da premier. Giorgia Meloni stamattina è intervenuta dall'aula del palazzo dei gruppi della Camera dei deputati. «Non è esattamente la conferenza stampa di un governo che ha lavorato un anno, è più una conferenza stampa di inizio mandato», ha detto il premier aprendo la conferenza. «È stata approvata una legge di bilancio non facile, una manovra politica scritta in tempi molto rapidi». Sugli alleati, Meloni ha spiegato: «Mi fido di loro. A di là dei dibattiti naturali all'interno di una maggioranza, e delle sfumature diverse nei programmi dei singoli partiti, c'è visione comune. È normale che ci sia dibattito. Poi contano i fatti. Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso lamentarmi e non lo dico per fatto dovuto».

Sul Covid.

«Ci siamo mossi immediatamente facendo ciò che abbiamo detto in passato., la situazione è sotto controllo. Abbiamo disposto il tampone per chiunque arrivi dalla Cina. Una misura che sarebbe inefficace se non fosse presa a livello europeo. Non potremmo controllare chi arriva via scalo, ho chiesto di scrivere al commissario europeo competente affinché sia l'Ue a prendere un provvedimento. Ci aspettiamo e auspichiamo che l'Ue voglia operare in questo senso. L'assessore Bertolaso, che aveva già disposto una misura in questo senso per gli aeroporti milanesi stava già sequenziando il virus di chi veniva dalla Cina perché abbiamo bisogno di capire se è qualcosa che abbiamo già visto ed è coperto dai vaccini oppure no. Sui 30 sequenziamenti, in questo momento 15 sono di Omicron che già conosciamo. Le misure di privazione di libertà non hanno funzionato e la Cina lo dimostra, mascherine e tamponi sono utili. La mia idea è che si lavori sulla responsabilità dei cittadini piuttosto che la coercizione».

La legge di Bilancio.

«La legge di bilancio è stata approvata in Cdm in un'ora. Ho fatto parte di altri governi e ricordo dibattiti molto più articolati e accesi. Era una legge di bilancio che non lasciava molto alle legittime rivendicazioni dei ministri. Abbiamo messo tutte le risorse che avevamo sulle grandi misure a cui volevamo dedicarci, la manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto agli ultimi due anni. Pur investendo gran parte delle risorse sulla priorità del caro bollette siamo riusciti a mantenere o a iniziare a mantenere gli impegni presi. Continueremo a lavorare sulla base di quello che accade, ma siamo in una situazione di grande emergenza: i provvedimenti energetici costano mediamente 5 miliardi di euro al mese. Il tetto del gas può cambiare il quadro, e se dovesse confermarsi cambiato una parte di risorse potrebbe liberarsi per altri provvedimenti».

Lavoro e reddito di cittadinanza.

«Creo che creare le condizioni per migliorare la qualità del lavoro in Italia sia materia che riguarda soprattutto il tema della crescita economica. Bisogna cioè mettere le persone nelle condizioni di assumere. E noi ci stiamo muovendo esattamente in questo senso, togliendo alcuni cavilli che sono per noi controproducenti per dare dei segnali sulla detassazione. Abbiamo, per esempio, previsto una misura che riguarda la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato. Occorre creare le condizioni per assumere perché la povertà non si abbatte per decreto. Vogliamo affrontare la sfida della possibilità di far trovare un posto di lavoro. Mentre spendevamo 8 miliardi per dare il reddito di cittadinanza a chi poteva lavorare, l'Italia non spendeva 8 miliardi del fondo sociale europeo, dedicato alla formazione. Quindi abbiamo 8 miliardi di euro non utilizzati del fondo sociale, 13 miliardi della nuova programmazione e il pnrr. Parliamo di molti soldi».

Riforma fiscale e Pnrr.

«Andiamo avanti con la riforma fiscale, vogliamo tagliare il costo del lavoro. L'obiettivo della legislatura è tagliare di 5 punti il cuneo. Sulla casa da questo governo non è arrivato alcun aumento delle tasse. Sono contenta che il governo italiano sia riuscito a raggiungere tutti i 55 obiettivi previsti per inviare ora la lettera all'Ue e richiedere la tranche di 19 miliardi di euro. Quando siamo arrivati, dei 55 obiettivi erano stati conseguiti 25. Abbiamo lavorato per terminare gli altri 30. Questa staffetta ha funzionato, sono contenta che si sia riusciti. Come? Con la scelta politica di concentrare le competenze del Pnrr sotto la guida di un unico ministero, e di mettere sotto la stessa competenza i Fondi di coesione europei, per evitare sovrapposizioni».

Il Qatargate.

«Sullo scandalo del Qatargate, una cosa mi ha molto innervosito: molti colleghi internazionali definiscono questi fatti con la locuzione "italian job", come se fosse una macchia sulla nostra nazione. La vicenda non riguarda solo italiani, anche belgi, greci e esponenti di altre nazioni. Semmai è un tema di partito, un socialist job. Se avesse riguardato i conservatori sarebbe stato un conservative job. Riguarda una famiglia politica ma non l'Italia. Va difeso l'orgoglio e l'onore della nazione che rappresento dagli attacchi. Le responsabilità sono trasversali non fra i partiti ma fra le nazioni. Su questa questione si deve andare più in fondo, senza fare sconti, perché purtroppo rischia di emergere che alcune istituzioni siano troppo permeabili. Le istituzioni, di ogni ordine e grado, non devono accettare una vulnerabilità in questo senso. Fondamentale sarà la risposta che le istituzioni europee e ciascuno di noi saprà dare. In passato mi è capitato di denunciare la differenza fra legittimi accordi fra nazioni di tutto il mondo, ad esempio commerciali, e il tentativo di favorire il soft power, il condizionamento che alcune nazioni facevano in Italia e in Europa. Quello che accade ne è la dimostrazione».