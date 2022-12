Meloni: «Siamo travolti dalle parole straniere, dobbiamo utilizzare di più la lingua italiana»

«Bandiere di una identità e ponti per costruire il dialogo, e attraverso questi ponti far camminare la nostra Nazione». Giorgia Meloni interviene all'assemblea degli ambasciatori alla Farnesina ricordando quanta «disponibilità» ci sia nei confronti dell'Italia, anche per la sua cultura e la sua unicità.

Meloni andrà in Iraq in visita ai militari italiani: «Un segnale per chi si sacrifica più di noi»

«Una cultura complessa e profonda che passa anche atrraverso la nostra lingua. Tutti, a partire dalla sottoscritta, grande patriota, siamo travolti dalle parole straniere, dagli inglesismi, perchè la nostra è una lingua molto complessa. Utilizzare di più la lingua italiana siginifica utilizzare più in profondità la nostra cultura», dice tra l'altro la premier.

Manovra, le notti insonni degli onorevoli tra thermos di caffè e cene a base di pizzette: viaggio nei lavori della commissione Bilancio