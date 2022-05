Centrodestra, tensione al vertice. Meloni: «Non basta parlare di unità». Berlusconi "irritato" per la nota di FdI

Vertice teso ad Arcore tra i leader di centrodestra. Fratelli d'Italia pone il veto ad allenze con Pd e M5s. «Nel confermare la sua indisponibilità a qualsiasi futura alleanza con il Partito democratico e/o Cinquestelle, confida nella stessa chiarezza da parte degli alleati», si legge nella nota di Fratelli d'Italia diffusa al termine del vertice dei leader del centrodestra in cui la leader del partito sottolinea come «non basta parlare di unità». Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si vedevano insieme da gennaio.

Il vertice ad Arcore di oggi è stata un'occasione per i leader dei tre principali partiti di centrodestra per definire le posizioni, e per rompere superare gli ostacoli incontrati durante l'elezione di Mattarella: quando la coalizioni si era divisa sul nome della Casellati. In tutto il colloquio è durato un'ora di colloquio. Sul tavolo? Non solo un pranzo a base di riso con melanzane, ma anche i problemi legati alle scelte per le regionali in Sicilia. E il vertice è stato certamente teso. Con Berlusconi che ha lasciato trapelare la sua irritazione per le parole della Meloni.

Berlusconi irritato da nota Fdi

Per Berlusconi il centrodestra è unito. «Certamente, assolutamente. È così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni, solo un pazzo potrebbe pensare di mandare all'aria questa coalizione »: è quanto ha detto Silvio Berlusconi al termine del vertice di centrodestra ad Arcore. «Il centrodestra così com'è funziona, aggiorneremo il programma e avremo ancora un programma unico, la coalizione va avanti spedita», ha aggiunto. Il Cav ha poi accolto con sorpresa e irritazione la nota diffusa da Fratelli d'Italia in cui gli vengono attribuite posizioni tenute durante il vertice. È quanto apprende l'Ansa da ambienti di Forza Italia. Le stesse fonti riferiscono che il leader di Forza Italia aveva accolto Matteo Salvini e Giorgia Meloni regalando ad ognuno di loro il quadro di una Madonna.

La risposta di Fratelli d'Italia

«È sicuramente positivo essersi incontrati ma l'unità della coalizione non basta declamarla. Occorre costruirla nei fatti. Su 26 città capoluogo sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno ma restano ancora diversi nodi aperti. A partire dalla non ancora ufficializzata ricandidatura del presidente uscente Nello Musumeci in Sicilia, su cui la personale dichiarata disponibilità di Silvio Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Matteo Salvini di ritardare l'annuncio del candidato». Così una nota di FdI, diffusa al termine del vertice dei leader.

Soddisfazione dalla Lega

Matteo Salvini ha lasciato Arcore dicendosi «molto soddisfatto» per essersi confrontato di persona con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. «Ô un'ottima giornata» ha aggiunto Salvini, anche riferendosi all'incontro della Lega con i sindacati avvenuto a Roma questa mattina. Lo rende noto la Lega.

Le parole della Meloni prima dell'incontro

«Per me è importante che il centrodestra cresca e cresca tutto: non avrebbe senso che FdI cannibalizzasse gli altri. Mi interessa la somma, non gioisco se calano gli alleati, ma gli avversari», aveva detto ieri Giorgia Meloni in un messaggio chiaro al resto della coalizione solo apparentemente rassicurante, ma in realtà duro e implicitamente rivolto a Matteo Salvini, ricevuto a Palazzo Chigi da Mario Draghi.

Il momento del centrodestra

Sul duello Lega-Fdi, Meloni, implicitamente risponde alle parole del segretario leghista che sabato aveva detto di «non avere tempo per i litigi», spiegando che dietro la scelta di andare al governo, c'era la volontà di «mettere da parte gli interessi di partito». Accusa velata a cui la Presidente di Fratelli d'Italia, replica, seppur con toni felpati: «Nel mio caso - chiarisce - nessuno è contento se l'altro scende: quando c'è qualcuno che è più in alto ho sempre creduto che ciò accada perché è più bravo di te», come dire, basta con le invidie, ma insomma, «competition is competition».