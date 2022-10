Sabato 22 Ottobre 2022, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 11:44

Emozionata Giorgia. Ma anche consumata professionista. E dunque non ha sbagliato niente Meloni alla cerimonia del giuramento. È in total black, iper-istituzionale nel suo tailleur pantaloni. È l’unica fra tutti i suoi ministri che non legge il testo del giuramento ma lo recita a memoria. Non lo declama - perché la sobrietà vuole essere la cifra del nuovo centrodestra diverso dallo sfavillio del vecchio berlusconismo - e lo scandisce con una pacatezza accolta nell’emozione.

La direttiva: guai a dare spettacolo

La cerimonia è molto controllata sia negli abiti sia nelle parole e non c’è ressa intorno al Quirinale e fino al portone come quando giuró il primo e il secondo governo Conte. Meloni ha deciso la linea comunicativa del governo nascente, quella della compostezza, e anche ora che è nato l’esecutivo nel salone delle feste del Quirinale si attiene rigorosamente al precetto meloniano: guai a dare spettacolo.

La premier è affianco a Mattarella mentre gli altri giurano dopo di lei e ogni tanto si concede un piccolo sorriso rivolto alla figlia Ginevra seduta con il papà Andrea in prima fila dall’altra parte della sala. Poi il brindisi e l’aplomb della squadra di governo si vede a occhio nudo che è una sorta di messaggio auto-imposto: “Concentrati e al lavoro”. Con queste parole Meloni dà appuntamento alla sua squadra per il primo consiglio dei ministri, domani.