Con ogni probabilità la tappa elettorale più importante in vista delle Europee. Sicuramente quella più programmata da Giorgia Meloni che, a Caivano, aveva promesso di tornare il 31 maggio. Lo fa invece con 3 giorni di anticipo per inaugurare assieme ai ministri Abodi e Piantedosi, al governatore Vincenzo De Luca, a Sport e Salute e al commissario straordinario Fabio Ciciliano il "centro sportivo Pino Daniele", a 300 metri dal Parco Verde, riaprendo alla cittadinanza le strutture dell’ex Delphinia. Ovvero di quello che era diventato il simbolo del degrado di Caivano.

Meloni a Caivano

L'impegno di Meloni nasce infatti all'indomani delle notizie giudiziarie sulle violenze sessuali subite da due cugine, bambine con meno di 14 anni. Invitata da don Maurizio Patriciello, la premier ha visitato la città appunto lo scorso 31 agosto e quel giorno ha annunciato il ritorno a vita nuova, in 9 mesi, del Delphinia. Una promessa mantenuta con il centro sportivo ampio 5 ettari, che oltre a restituire la piscina alla città avrà playground e strutture per 44 attività sportive, gestite grazie al presidio delle Fiamme oro della Polizia.

L'attacco a De Luca

«Stato e istituzioni si sono comportati come dovrebbero fare sempre. Un annuncio è diventato un fatto che i cittadini possono toccare e vivere» dice Meloni, ricordando come sia partito tutto dall’invito di Patriciello «a vedere i dannati del parco Verde». «Abbiamo dimostrato che degrado e abbandono non sono un destino ma una scelta e come tutte si possono ribaltare». Poi l’attacco a De Luca, in platea con la mano in fronte per il sole, «ieri parlava di questa come una passeggiata del governo: se ogni volta che il governo passeggia ci sono questi risultati continueremo a passeggiare». Che, a caldo, commenta «parlavo del molo Beverello, ma non hanno ironia».

Il progetto

«Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto» dice Mezzaroma, in prima linea nel progetto assieme all’ad Diego Nepi, «questo luogo aveva inghiottito nell’ombra i sogni di ragazzi e ragazze, oggi invece risorge per un futuro fatto di sport, socialità e condivisione». Cinque mesi per la gestazione di quello che don Patriciello ha definito un piccolo miracolo, operato anche da 400 operai quasi tutti campani, che porta il centro a rinascere con il nome Pino Daniele. Perché Caivano, spiegano il concept dietro al nome, come Napoli è “mille culure”, e non più “na' carta sporca e nisciuno se ne importa”. Il progetto “Illumina” di Sport e Salute del resto, parte dal presupposto che lo spazio è un educatore sociale e lo sport veicolo di sani stili di vita. Perché, dice Patriciello nella sua invettiva di ringraziamento, «Nessuno può celebrare la Pasqua se non è passato per il venerdì santo».