Meloni al G7 scherza sul ritardo di Biden: «Non si fa aspettare una donna». Il feeling con Sunak e la freddezza con Macron, cosa è successo a Borgo Egnazia

dal nostro inviato

«Non dovresti lasciare una donna attendere così». Giorgia Meloni a Borgo Egnazia scherza sul ritardo di Joe Biden che si presenta solo a 20 minuti dall'ora stabilita. La premier scherzosamente guarda più volte l'orologio e batte sul quadrante sorridendo. Poi, la battuta a un cameraman.

Il feeling con Sunak

Per il resto, tutti impressionati dal feeling tra Giorgia e Rishi cioè tra Meloni e Sunak.

Meloni e la freddezza con Macron

La contro-immagine del feeling tra loro due è la freddezza plateale tra Meloni e Macron. C’entra la forzatura francese sull’aborto, stoppata da Giorgia anche per non irritare il papa in arrivo qui al G7 e atteso come la super star, ma c’entra soprattutto una difficoltà di rapporto tra Giorgia e Emmanuel che dura da sempre. Maledetto cerimoniale. Perché secondo le regole del protocollo internazionale Meloni, Macron e Biden devono state sempre vicini. Con il presidente americano, Giorgia conversa sottovoce anche nei tavolo di lavoro. Con Macron, che siede alla sua destra e che è alla destra di Giorgia anche nella photo opportunity con tutti i leader, la premier non comunica granché e quasi mai in queste ore anche se avranno un bilaterale molto importante e prevedibilmente molto fitto. Che contrasto. Il gelo con Macron, l’intesa con Sunak. In attesa, per Giorgia, dell’arrivo domani di Sua Santità.