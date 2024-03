Meloni a Biden: «Sosteniamo mediazione Usa in Medio Oriente. Soluzione due Stati unica possibile»

«La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l'Italia ha concentrato il suo contributo su questo». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nello Studio Ovale, alla Casa Bianca. «Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà», ha aggiunto Meloni.

Il vertice

Serve una alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani, ha detto la premier. «Il G7 porrà particolare attenzione anche sul continente africano, l'Africa non è un continente povero, al contrario ha importanti risorse umane e naturali ma è stata sfruttata con un approccio predatorio - ha detto Meloni -.