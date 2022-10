Sondaggi politici, Meloni cresce ancora: è al 27,2%. Il Pd (in calo) ora teme il sorpasso del M5s

Fratelli d'Italia sale nei sondaggi politici. Gli italiani confermano quindi la fiducia già consegnata a Giorgia Meloni in sede di voto anche a quasi un mese dalle urne. C'è chi non sorride, invece, ed è il Partito Democratico, alle prese con il risultato deludente delle elezioni del 25 settembre e con un processo di rifondazione ancora senza una chiara direzione. Lo sottolinea l'ultima Supermedia YouTrend/Agi, secondo cui il partito della premier in pectore continua a crescere senza fermarsi.

FdI sale ancora: i dati

Secondo gli ultimi dati, rispetto alle urne FdI cresce dell'1,2% e si attesta al 27,2% accumulando quindi dieci punti percentuali rispetto al Pd che invece conferma il suo trend negativo sprofondando al 17,7%. La terza forza è quella del M5s, sempre più vicino al partito del Nazareno: Conte in un mese - secondo il sondaggio - porta in dote un nuovo +1,3% e sale al 16,7%. Un trend che se fosse confermato porterebbe Giuseppe Conte al sorpasso nel giro di qualche settimana. Segue la Lega di Matteo Salvini, che nel giro di un mese circa perde lo 0,4% e va all'8,4%. Poi il Terzo Polo all'8,2%, anch'esso in aumento dello 0,4%. Tra i grandi partiti c'è anche Forza Italia al 7,6%, in calo dello 0,5%, complici anche le ultime uscite di Berlusconi che hanno messo in difficoltà la coalizione di centrodestra.

Centrodestra in netto vantaggio

Lo scenario post voto conferma il trend che vede la coalizione di centrodestra nettamente avanti nelle preferenze degli italiani: la Supermedia sottolinea che il centrodestra è al 44,2%, in crescita dello 0,4%. Il centrosinistra scende addirittura dell'1,4% e si ferma al 24,8%.

Nota del sondaggio

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 19 ottobre, è stata effettuata il giorno 20 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 8 ottobre), EMG (18 ottobre), Euromedia (18 ottobre), Noto (13 ottobre) e SWG (10 e 17 ottobre).