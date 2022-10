Meloni: «Ue e Nato caposaldi, chi non è d'accordo fuori dal governo anche a costo di non farlo»

«Su una cosa sono stata, sono e saròsempre chiara. Intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell'Europa e dell'Alleanza atlantica. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo». Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una nota in cui, anche se non cita direttamente gli audio in cui Silvio Berlusconi esprime una sorta di vicinanza nei confronti di Vladimir Putin, sembra prendere posizione sulla questione.

«Mai anello debole dell'occidente»

«L'Italia con noi al governo - assicura Meloni - non sarà mai l'anello debole dell'occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato».

Lollobrigida: «Tajani ribadirà in Ue posizioni storiche»

«Abbiamo ottenuto un grande risultato come centrodestra e come Fratelli d'Italia, avendo ottenuto l'elezione dei vicepresidenti, dei segretari d'aula e dei questori. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Berlusconi, Tajani andrà in Europa e parlerà con il partito popolare europeo, confermando le posizioni di Forza Italia storiche, espresse e anche quelle che Fratelli d'Italia ha tenuto dall'inizio, di vicinanza al popolo ucraino contro una invasione immotivata è ingiustificata della Russia di Putin. Il nostro piano è quello di una alleanza internazionale che difenda il diritto internazionale e il prossimo governo si orienterà in questo modo senza se e senza ma». Lo ha detto Francesco Lollobrigida, Fratelli d'Italia, uscendo da Montecitorio.