Meloni a Baghdad, la gaffe dell'Iraq: bandiera dell'Irlanda invece di quella italiana

Piccola gaffe, si fa per dire, del governo iracheno nel corso della visita di Giorgia Meloni. La visita del premier italiano in terra orientale ha suscitato grande entusiasmo, sia all'interno delle istituioni irachene che delle truppe italiane di stanza a Baghdad, non tutto però è andato secondo copione istituzionale.

La gaffe della bandiera

Come da prassi, Giorgia Meloni è stata accolta con il classico cerimoniale, riservato ai primi ministri in visita, alla presenza del premier iracheno Mohammed Shia al-Sudani. Sarebbe stato tutto perfetto se non fosse per un particolare, non di poco conto, che non è sfuggito agli occhi più attenti.

Durante la cerimonia sono state infatte esposte bandiere irlandesi invece del tricolore italiano. L’errore è stato segnalato su Twitter da Ali Al-Mikdam, giornalista e ricercatore e fondatore di Iraq Future Center for democracy support. Una provocazione? Difficile. Una gaffe? Molto probabile. Sicuramente qualcosa di poco comune e per la quale qualcuno dovrà rispondere.

The Iraqi PM receives the Italian PM with Irish flags, not Italian ones!!!



Those details should be organized carefully! #Italy #iraq pic.twitter.com/eQFlRbKYou — Ali Al-Mikdam علي المگدام (@ali_almikdam) December 23, 2022

