Meloni in bagno e la conferenza stampa si interrompe. Poco prima il fuorionda: «Sto a morì»

Giovedì 4 Gennaio 2024, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 17:40

«Scusate, devo andare in bagno. Faccio volentieri le ultime tre domande, ma devo andare...». Così la premier Giorgia Meloni ha sospeso la tradizionale conferenza stampa di fine anno. La premier è rientrata poco dopo, riprendendo le risposte ai giornalisti. «Sto a mori rega», aveva detto pochi minuti prima ridendo, in un fuori onda che però era stato sentito distintamente in diretta. Il fuoriprogramma è giunto quando Giorgia Meloni, era già in dirittura d'arrivo dopo aver risposto per oltre tre ore a una quarantina di domande dei cronisti. Velocissima la premier si è alzata dalla poltrona ed è corsa verso la toilette.