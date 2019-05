Meloni lancia l'agenda sovranista: «Sei punti su famiglia, lavoro e sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un' agenda sovranista per l'Italia» viene proposta dalla leader di FdI Giorgia Meloni nell'ipotesi che il governo M5S-Lega vada avanti, «ma da adesso a trazione leghista», ha detto in conferenza stampa alla Camera. «Se ilgoverno intende andare avanti con il Contratto è una scelta legittima - prosegue Meloni - ma vediamo se sui contenuti cambia qualcosa dopo che gli italiani hanno indicato alle elezioni una maggioranza di destra».FdI ripropone così alcune proposte economiche «finora bocciate - ha detto Meloni -, ma confidiamo che i rapporti di forza siano cambiati e che il voto parlamentare su queste proposte stavolta sia favorevole». Prima proposta una flat tax su redditi incrementali, tra le altre asili nido gratis per tutti con l'avanzo di fondi dal reddito di cittadinanza.I punti dell' agenda sovranista, ha spiegato, riguardano «lavoro, famiglia e sicurezza». Sul primo versante, «vogliamo la flat tax incrementale nel dl crescita, che costerebbe meno di altre proposte in campo, no allo split payment, lotta vera all'evasione fiscale, fissando una cauzione di 30mila sui negozi aperti da extracomunitari» che dopo il periodo iniziale di esenzione per nuova attività diventano irreperibili.