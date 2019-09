Medioman, dal Grande Fratello alla politica: Francesco Gagliardelli arruolato dalla Lega

Non solo Rocco Casalino, un altro ex concorrente del Grande Fratello entra in politica. Si tratta di Francesco Gagliardelli, meglio noto al grande pubblico come "Medioman", che è entrato a far parte della giunta regionale in Piemonte della Lega. L'ex gieffino ha firmato un contratto di collaborazione, si occuperà di tematiche legate al turismo.

Francesco Gagliardelli ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, ma deve la sua fama soprattutto alla Gialappa's Band e a Fabio De Luigi, che fecero di lui un divertentissimo personaggio. De Luigi indossava un mantello e diventava "Medioman", un supereroe senza nessun potere particolare, ispirato proprio a Gagliardelli.



Ma l'ex gieffino, oggi 48enne, non ha mai nascosto la sua passione per la politica. Si dichiara leghista da vent'anni, anche se - curiosamente - nel 2001 affermò di adorarenel suo provino al Gf. «Conosce bene l’inglese, il francese e il tedesco – ha spiegato, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, a Repubblica – Sarà uno dei tanti contratti di collaborazione del nostro gruppo e ha grande esperienza. Per anni è stato presidente della pro Loco Valle Vigezzo Malesco».