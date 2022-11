Medici No vax reintegrati, Schillaci: «Direzioni sanitarie decidono dove lavoreranno». Puglia allo scontro: «Obbligo vaccinale resta»

Il ritorno dei medici non vaccinati contro il Covid in ospedale continua a creare polemiche. L'ultima riguarda la Puglia, dove una legge regionale impedisce l'impiego di sanitari No vax nei reparti più a rischio. «Una legge che verrà impugnata», ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a SkyTg24.

In Puglia «la legge» che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid «c'è e rimane in vigore»: lo ribadisce l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese. La legge regionale stabilisce che gli operatori sanitari non vaccinati non possono essere a contatto con i pazienti ricoverati negli ospedali. L'obbligo di vaccino in Puglia non riguarda solo il Covid ma altri 10 vaccini, gli stessi previsti anche dal piano nazionale.

A fare chiarezza è intervenuto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che al Corriere.it ha detto: «Mi sono basato sul fatto che oggi lo scenario è completamento diverso e c'è una grave carenza di organico: è vero che i medici reintegrati saranno circa 4mila, ma intanto cominciamo a metterli a disposizione delle direzioni sanitarie. Ho letto anche di polemiche su quello che questi medici andranno a fare, ma quello che andranno a fare saranno sono le singole direzioni sanitarie a deciderlo, valutando il posto migliore dove i medici reintegrati potranno andare a lavorare».

Medici No vax reintegrati, scontro fra Puglia e governo

In Puglia sono 10 i medici del sistema sanitario regionale a non aver ricevuto la vaccinazione anti Covid, sono 103 i dipendenti in totale, considerando tutti gli operatori sanitari. Il dato è fornito dalla Regione Puglia. «La situazione di questo personale sanitario è regolata dalla legge regionale, che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri. Questo a tutela dei pazienti e degli stessi operatori», commenta l'assessore alla Sanità, Rocco Palese. «La Regione Puglia - prosegue Palese - ha consolidato nel tempo un quadro normativo regionale in materia di prevenzione vaccinale grazie alla professionalità, alla sensibilità e alle competenze presenti nel quadro dirigenziale regionale e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali impegnati in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e nella protezione e sicurezza degli operatori».

«Multe ai no vax? Facciamo ricognizione, ora pesano»

Gemmato sulle sanzioni agli italiani che non si sono vaccinati: «Si sta pensando di rinviare le multe agli over 50 non vaccinati contro Covid-19. C'è una ricognizione rispetto a quello che avviene anche in altri Paesi. Solo Italia, Grecia e Spagna hanno applicato la multa a chi non si è vaccinato. In un momento storico come questo, dove ci sono pochi soldi, andare a togliere 100 euro a chi ne guardano 600 può essere un problema».

I medici che tornano a lavorare: i numeri

Sono 1878 i medici che potrebbero rientrare effettivamente in servizio a seguito del decreto legge con il quale il Consiglio dei Ministri ha anticipato all'1 novembre la scadenza dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i professionisti sanitari. Lo ha comunicato la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), che ha elaborato gli ultimi dati sui medici e odontoiatri sospesi dagli Albi per non essersi vaccinati. Sul totale di 4mila sospesi, oltre 400 sono odontoiatri e tra i medici il 47% ha più di 68 anni ed è fuori dal Servizio sanitario nazionale.

Medici No vax in ospedale, il sindacato dei sanitari: «Non metterli nei reparti con pazienti fragili»

Il 31 ottobre, rileva la Fnomceo, erano dunque 4004 i medici e odontoiatri sospesi, vale a dire lo 0,85% dei 473.592 iscritti. Di questi, 3543 i medici (lo 0,82% dei 434577 totali), 461 gli odontoiatri e 325 i doppi iscritti, che, per la stragrande maggioranza, esercitano come odontoiatri. Andando però a vedere l'età dei sospesi, poco meno della metà, e precisamente il 47% dei 3543 medici, vale a dire 1665, afferma la Fnomceo, hanno più di 68 anni e sono per questo fuori dal Servizio sanitario nazionale. «Dei rimanenti 1878, la percezione è che la maggior parte siano liberi professionisti, ma non abbiamo, su questo, dati certi - commenta il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Quello che possiamo dire è che gli Ordini si sono prontamente adeguati alle nuove disposizioni. Ringraziamo quindi tutti i Presidenti e il personale per il lavoro che hanno svolto in questi mesi e che ancora stanno svolgendo per ottemperare alla legge».