Elezioni regionali Marche, chi è Maurizio Mangialardi

Maurizio Mangialardi, 55 anni, insegnante e sindaco uscente di Senigallia, correrà per il centrosinistra. A suo sostegno un lungo elenco di liste e soggetti politici: Partito Democratico, Italia Viva, Psi, Demos, Civici Marche, Rinasci Marche, Le Nostre Marche & il Centro, Lista Mangialardi Presidente e Marche Coraggiose.



Nato a Senigallia nel 1964 è laureato in Scienze erboristiche presso la facoltà di Farmacia.

Il suo impegno nella politica comincia mel 1994, venendo eletto come consigliere comunale sempre a Senigallia. Riconfermato altre due volte per tale carica, ha ricoperto il ruolo di assessore comunale alle Infrastrutture e ai servizi pubblici locali dal 2005 al 2010.

Nel 2010, invece, vince le elezioni comunali da candidato sindaco, venendo rieletto dai suoi concittadini per un secondo mandato nel 2015. Dal 2013, inoltre, è presidente Anci delle Marche.

