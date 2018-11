Salvini: farò di tutto per aiutare Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io cercherò di fare tutto il possibile con questa amministrazione per aiutarla a garantire più sicurezza in tutti quartieri». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Radio Radio.«Non so chi si candiderà tra due anni ma il mio dovere è occuparsi dell'oggi. Con il prefetto e il Sindaco abbiamo fissato un calendario di interventi in tutte le zone di Roma partendo dalla Tiburtina passando per Tor Bella Monaca e Ostia. Non vado in piazza l'8 dicembre per candidarmi a qualche cosa non fatemi pensare a cosa succederà in Campidoglio nei prossimi due anni, vedo di riuscire a fare qualche cosa di meglio rispetto a chi c'era prima di me anche per Roma, facendo il mio lavoro».Rispetto alla richiesta fatta dal sindaco Raggi dopo quanto accaduto a Desireè a San Lorenzo e la promessa di inviare 257 agenti, Salvini ha detto: «Lo confermo, ma ragazzi i miracoli non li posso fare è difficile in 5 mesi recuperare il buco di 10 anni, ma confermo che ci saranno migliaia di Carabinieri, Vigili Urbani e Poliziotti a partire dal mese di Novembre per arrivare a Febbraio e aggiungo a chi ci ascolta che nella famosa manovra economica contestata da Bruxelles, che ci sono più di 300milioni di euro per un piano straordinario di assunzione di 8000 tra donne e uomini di Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri».