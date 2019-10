Matteo Salvini attacca Virginia Raggi: «È imbarazzante, raccolta firme a Roma per sfiduciarla»

Matteo Salvini attacca Virginia Raggi dopo che il Cda dell'Ama, l'azienda dei rifiuti della Capitale, oggi si è dimesso: «È imbarazzante, raccolta firme a Roma per sfiduciarla». Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini: «Raggi è imbarazzante, Zingaretti ormai è suo complice. Mozione di sfiducia in Aula e raccolta di firme in città, partiremo in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre».

Il segretario del Carroccio commenta così le dimissioni del Consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda che si occupa dei rifiuti a Roma, dopo lo scontro con il Campidoglio - socio unico della municipalizzata - sul progetto di bilancio 2017.

