Matteo Salvini torna su Twitter dopo la polemica di Spataro: «Spero nessuno si offenda»

Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non in diretta stavolta ma in differita: "Ndrangheta, maxi-operazione con 90 arresti tra Italia, Olanda, Germania e Sudamerica. Grazie e onore alle Forze dell’Ordine e agli investigatori, sempre in prima linea nella lotta alle mafie". Segue però un post scriptum che è il cuore di tutto. "P.s. Spero che nessuno si offenda e mi attacchi per questi complimenti...". Insomma, Salvini insiste. Con il suo solito sorrisone che sfoggia quando è battaglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA