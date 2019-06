Matteo "Tentenna" Salvini e quei sondaggi pro governo

Lo chiamano, nel suo partito, o meglio in quella parte della Lega che vuole andare a votare subito e basta con l'"inconcludenza dei grillini", Matteo Tentenna. Ma Salvini, che non sa bene che cosa fare, guarda i sondaggi e frena sulle urne. Il report di Demopolis che ha compulsato gli dice questo: gli elettori di M5S e del Carroccio vogliono vederli governare ancora insieme.



L'83 per cento dei sostenitori stellati ritiene che si debba andare avanti, e in particolare, solo l’8 per cento di loro farebbe dei cambiamenti nella compagine di governo attuale. I leghisti, al contrario, sono più scettici anche se il 58 per cento, ossia la maggioranza, vuole che il governo vada avanti. Di questi, il 21 per cento è soddisfatto dallo status quo e il restante 37 per cento invece spera in un rimpasto.



Anche la fiducia riposta nel primo ministro cambia fra i due schieramenti: gliela accorda il 78 per cento degli elettori 5S, mentre i consensi dal Carroccio sono al 55 per cento. E gli italiani, in generale, che cosa ne pensano? Tendenzialmente sono favorevoli: il 52 per cento crede nell’attendibilità di Conte. E se il 51 per cento del totale gradirebbe che il governo continuasse, a fronte di un 7 per cento che non dichiara la sua preferenza, il restante 42 invece spera comunque in nuove elezioni. Sono numeri che fanno pensare, assai, Matteo Tentenna. Che per ora prova a continuare nello schema giallo-verde ma neanche lui è molto convinto che questa sia la retta via.

