Suso fa gol a Salvini: la sinistra italiana riparte dall'attaccante milanista

Dal compagno Suslov (ai tempi dell’Urss) al compagno Suso (ai tempi di Salvini). Dal leader rosso al leader rossonero. E così la sinistra italiana, nel battibecco tra il milanista “da divano e con la pancia” (come si auto definisce) Salvini e il milanista calciatore, si schiera con quest’ultimo.Lo arruoleranno anche come “sardina” nelle manifestazioni anti-Matteo che si stanno moltiplicando in tutta l’Italia sotto il segno del pesce azzurro? Suso per gli avversari della Lega è il leader che ha saputo rispondere a tono al capo lumbard. È quello che non s’è fatto intimidire.E che lo sta sfidando - “L’hai messa all’incrocio dei pali, bravo Susoooo!”, così lo incitano - perfino sul suo terreno che è quello del sovranismo: “Salvini devi amministrare meglio l’Italia che è il Paese che amo”, dice il rossonero. Che non è italiano ma si sente tale come chissà quanti altri.Alto che Zingaretti: Suso ha sfoderato una forza comunicativa e un coraggio, così dicono i neo-susisti, che i dirigenti del Pd spesso non hanno. La sinistra vuole ripartire da Suso. E se è sempre in cerca d’autore, stavolta ha trovato un calciatore.