Salvini, la cena take away prima del vertice: sushi piccante e tre confezioni di fagioli

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al governo piace il sushi. Almeno secondo quanto racconta, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Alessio Tesciuba, titolare di Daruma Sushi di piazza del Parlamento, a Roma, dove ieri è stato paparazzato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.«Salvini è un nostro cliente abituale, da noi fa lo spuntino che gli dà la giusta carica prima delle riunioni. Ieri è venuto intorno alle 21, direttamente nel nostro ristorante». Il vicepremier non ordina telefonicamente? «No, preferisce venire di persona, e tra l'altro è sempre molto gentile con tutto il personale: arriva, ordina, e lo porta via. E nel frattempo...fa le sue telefonate». Che tipo di sushi preferisce? «Quello piccante, tipo lo 'spicy tuna', un roll con dentro tonno e salsa piccante». Oltre a questo, ieri cosa ha preso? «Una caterva di edamame (fagioli giapponesi, ndr), tre confezioni per l'esattezza. E poi un po' di wasabi e della soia verde, con meno contenuto di sale».Salvini viene spesso nel vostro ristorante? «Ogni settimana quando viene alla Camera o alla Presidenza del Consiglio. Viene sempre solo ed è un buon conoscitore di sushi, come pure Di Maio». Di Maio? «Sì, è un altro nostro cliente assiduo. Il 'Triumvirato' sta tutto da noi!». Cosa prende Di Maio? «Spazia di più di Salvini, e si ferma a mangiare da noi invece che fare take away». E Conte? «Suo figlio è un grande amante del sushi e il premier, carinamente, lo accompagna a mangiare».