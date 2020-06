Scuola, Matteo Salvini: «Mia figlia chiusa nel plexiglass non la mando»

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato del tema scuola a Codogno, il primo Comune ad essere stato colpito dal Coronavirus: «Se devo mandare mia figlia a scuola chiusa nel plexiglass, senza nessun contatto con i suoi amici e le sue maestre io a scuola non ce la mando. Noi - ha aggiunto - vogliamo una scuola sana, aperta, sicura». «Un governo che si occupa di far ripartire il campionato di calcio ma tiene chiuse le scuole non ama l'Italia e gli italiani, non pensa al futuro dei nostri figli».

Salvini: al governi prima possibile

«Al Governo ci torniamo il prima possibile. Il Mes? Lo fermiamo». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i sostenitori durante il suo comizio a Codogno (Lodi).

