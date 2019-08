Salvini: «Questa sera potrei mandare a quel paese Di Battista»

Dal nostro inviato

Milano Marittima - «Questa sera a Colico dove terrò un comizio potrei anche mandare a cagare Di Battista». Matteo Salvini, appena terminato il pranzo al Papeete prima di tornare in hotel per partire verso la Lombardia, si lascia sfuggire una battuta velenosa contro il frontman del M5S che ieri lo aveva attaccato («SalvinI? Si vada a ubriacare»). Il ministro dell'Interno, ancora in tenuta balneare, scherza sul tempo e sul clima nel governo: «Oggi è una bella giornata ma è ancora lunga».

Salvini, parla la «zingaraccia»: «Non mi pento delle minacce, ci vuole sterminare»



Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA