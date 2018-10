Salvini: «Pattuglioni della polizia sui treni per cacciare a calci in c... chi non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21, sono ritrovo di spacciatori»

«Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una diretta Facebook.LEGGI ANCHE Decreto Sicurezza, il Quirinale prende le distanze da un testo che rischia l'incostituzionalità