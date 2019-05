Europee, Salvini chiude in Emilia e Di Maio a Roma. Il Sud è il grande dimenticato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini non chiuderà la campagna elettorale per le Europee nella sua Milano ma in Emilia Romagna. Una scelta che equivale a una scommessa politica: sfilare definitivamente le regioni rosse al Pd, dopo l'exploit nelle città (vedi Pisa) alle comunali di un anno fa.Luigi Di Maio ha scelto invece Roma per lanciare l'ultimo appello agli elettori: la città simbolo del (buon?) governo a 5Stelle con Virginia Raggi. Il rischio di non riuscire però a riempire una piazza dev'essere alto, visto che M5S non ha prenotato né piazza San Giovanni, come alle Europee di cinque anni fa, né la più modesta piazza del Popolo. Questa volta l'appuntamento è davanti alla Bocca della Verità.Nicola Zingaretti porta la sfida al cuore del Nord deluso dal governo sulle grandi opere e chiuderà la campagna elettorale del Pd a Milano. Nord anche per Giorgia Meloni, che sarà prima in Piemonte e poi a Bergamo. Silvio Berlusconi ha promesso ai forzisti un rush finale in tv, ma non è ancora chiaro se e come farà un comizio anche live. Grande assente, come si vede da questa panoramica, il Sud: al di sotto di Roma, infatti, non scenderà nessun leader per chiudere la campagna elettorale.