Salvini a Porta a Porta: «Reddito di cittadinanza positivo ma con paletti». E difende Di Maio

Solidarietà a Luigi Di Maio, Tav e reddito di cittadinanza positivo ma con paletti. Questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini a Porta a Porta. «Ho mandato un messaggio a Luigi Di Maio», contro il quale è in atto «un linciaggio mediatico, stanno arrivando alla quinta o sesta generazione. Mi fido di Luigi, gli ho espresso la mia totale solidarietà. La vita privata, mamma, papà, fidanzata, devono rimanere fuori, forse anche noi abbiamo sbagliato in passato su questo».



Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza « è un contributo che incentiva a tornare nel mondo del lavoro. Stanno comunque mettendo dei paletti, non sono tanti che avranno il totale dell'importo: se uno ha il macchinone, la casa ed altro non l'avranno», ha detto Salvini.



