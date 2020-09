Banchi a rotelle come autoscontro, Salvini «boccia» Azzolina su Instagram. Ma il video è del 2017

Banchi a rotelle come macchinine dell'autoscontro. È diventato virale sui social un video in cui alcuni ragazzi a scuola utilizzano i banchi monoposto in modo a dir poco sconsiderato, scontrandosi e giocando come se fossero su un'attrazione di un luna park. Il filmato è stato condiviso anche da alcuni esponenti politici, fra cui Matteo Salvini, accompagnato dallla didascalia «no comment» e dall'hashtag #AzzolinaBocciata in segno di protesta contro il ministro dell'Istruzione. Ma a un certo punto emerge la verità: il video non è stato registrato in questi primi due giorni di scuola, ma risale al 2017.

A fare chiarezza è stato proprio l'autore di quel filmato, che su TikTok ha precisato di aver ripreso quella scena 3 anni fa, mostrando anche la data con uno screenshot. I banchi a rotelle, infatti, sono presenti in alcune scuole italiane già da diversi anni. Su Twitter è diventato virale l'hashtag #VideoDel2017, grazie a tantissimi utenti che hanno voluto far luce sulla questione, smentendo quella che è una fake news in piena regola.

Ultimo aggiornamento: 19:27

