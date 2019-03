Lega, Salvini e i big riuniti per lanciare il nuovo partito

Matteo Salvini e tutti i big. Per chiudere per sempre la vecchia Lega Nord e lanciare la Lega nazionale per Salvini. Con l'arrivo nella sede della Lega di via Bellerio del segretario Salvini è iniziata la riunione del Consiglio federale del partito che dovrebbe commissariare il partito. Secondo quando si apprende, all'ordine del giorno c'è il commissariamento delle sezioni nazionali del Carroccio per far nascere una nuova realtà completamente separata. Un passaggio definitivo quindi dalla Lega Nord a una nuova struttura che potrebbe essere la Lega per Salvini premier. All'incontro sono presenti fra gli altri il ministro Lorenzo Fontana, i governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA