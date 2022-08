Matteo Salvini, ecco la visita a Lampedusa: la notte nella villa di Berlusconi, il tuffo a Cala Francese e la gita in barca

La campagna elettorale estiva regala una visita di totale relax a Matteo Salvini che, oltre ad affrontare il tema dei migranti, si è concesso una due giorni godendo delle meraviglie dell'isola di Lampedusa. La notte nella villa extra lusso di Silvio Berlusconi, che affaccia su Cala Francese, altro gioiello lampedusano. Il tuffo in mare di prima mattina davanti ai bagnanti che lo immortalavano con il cellulare. Poi, l'immancabile gita in barca tra le calette che disegnano la costa dell'isola.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto ELEZIONI Berlusconi: «Rapporti con Putin? Un contesto diverso» LA GIORNATA Salvini ministro dell'Interno? Meloni lo gela

Salvini a Lampedusa, la gita in barca

Le tappe sono le classiche: si esce dal porto nuovo e si viaggia dritti verso la Tabaccara, prima insenatura preda dei turisti che noleggiano i motoscafi o che prenotano i tour guidati. Uno sguardo da lontano alla spiaggia dei Conigli, inavvicinabile riserva naturale il cui accesso (contingentato) è permesso solo dalla scogliera. Poi le "acque", vere e proprie piscine naturali color azzurro cristallino. E perché non dare uno sguardo anche all'altro lato della costa? Lì dove ci sono le grotte naturali. Ad accompagnarlo, il vicesindaco Attilio Lucia.

#Salvini: Lampedusa. ho trovato un’isola straordinaria, accogliente, ospitale e invito chi è a casa e vuole farsi qualche giorno di vacanza a venire. È un’isola di 7000 abitanti che non può permettersi anche decine di sbarchi come sta succedendo. #zonabianca — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 4, 2022

Il tuffo a Cala Francese

La mattinata è iniziata con un bagno proprio a Cala Francese. Dopo avere trascorso la notte a Villa due palme di proprietà di Silvio Berlusconi il leader della Lega è uscito e ha raggiunto la spiaggia attigua. Passeggiando tra i bagnanti. Alcuni turisti gli hanno chiesto un selfie. L'ex ministro dell'Interno, perennemente al telefono, ha fatto lunghe peasseggiate nel giardino della villa prima di incontrare il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo, accompagnato dal comandante della stazione di Lampedusa, il luogotenente Giuseppe Frenna. Ad accompagnare i due militari, il vicesindaco di Lampedusa Attilio Lucia, della Lega.

La villa di Berlusconi

Per l'arrivo di Matteo Salvini a Lampedusa la servitù di Villa Due Palme ha fatto gli straordinari. Il leader della Lega ha trascorso la sua due giorni lampedusana ospite proprio nella mega villa acquistata dieci anni fa dall'ex premier Silvio Berlusconi dopo una sua visita sull'isola. Due milioni di euro investiti, con l'obiettivo di rilanciare il turismo nell'isola, dando il buon esempio. Intanto l'immobile di colore bianco, circondato da palme giganti con vista sul mare, su due piani e con otto posti letto, diviene la 29esima dimora del Cavaliere. I lavori di ristrutturazione durano fino al 2015, poi nel giugno del 2019 per la prima volta il Cavaliere mette piede nella sua dimora. L'anno successivo, nel 2020, da quelle parti si vede Luigino Berlusconi, figlio minore dell'ex Presidente del Consiglio. Per lui una breve vacanza con gli amici, dopo essere atterrato con il suo jet privato all'aeroporto di Lampedusa.

I curiosi

«Ma c'è anche Berlusconi insieme Con Salvini? Sarebbe bello». Un gruppo di turisti, in costume, si è fermato davanti alla villa di Berlusconi, a Lampedusa, in attesa dell'uscita di Matteo Salvini, che ha dormito ospite dell'ex premier. Una signora è pronta con il cellulare per fare un selfie. Mentre un'anziana dice: «Io gli ho fatto la foto mentre era in spiaggia».